UDOCBA mantiene su reclamo para suspender las clases presenciales en Bragado

La secretaria General de UDOCBA, Viviana Molina, persiste en su reclamo para que las autoridades municipales o provinciales dispongan la suspensión de clases presenciales en nuestro distrito. Llevó el tema a los medios nacionales y este mediodía también mantuvo una comunicación con el noticiero BRAGADO TV.

Según la gremialista, la situación epidemiológica del partido “es muy alarmante”. Citó al testimonio del delegado de CICOP acerca de lo que ocurre en el hospital y enfatizó sobre las muertes que se registran en forma recurrente.

Recordó que hace unos días participó en una reunión con el Intendente, pero se mostró disconforme ya que “no dijo demasiado”. “Cuando le hablé de la no presencialidad, de pasar a la virtualidad, él siguió hablando del plan de vacunación”, manifestó Molina.

La Secretaria General de UDOCBA dijo compartir la preocupación por la cuestión de las vacunas ya que sólo las recibieron aproximadamente 200 docentes (aclaró que son trabajadores dispensados) entre los 1100 registrados (el total en actividad son 1500). En tal sentido, explicó que el Intendente “nos comentó que alrededor del 20 de junio estaría llegando una tanda”, indicó.

Sin embargo, opinó que el asunto no se soluciona únicamente con esperar y exigir las vacunas, sino también con tomar medidas en lo inmediato, como por ejemplo la suspensión de clases presenciales: “no estamos diciendo que no queremos trabajar, sino que por un período de alrededor de 15 o 20 días pasar a la virtualidad”, resaltó.

Habló de la gran cantidad de burbujas aisladas que se registran y del riesgo al que se exponen a diario la comunidad educativa: “nos hemos enterado que hay familias que están aisladas y los chicos fueron a la escuela”, lamentó.

Consideró que en Bragado hay un alto índice de conectividad que permite apelar a la modalidad virtual y habló de la alternativa que se podría ofrecer a los estudiantes que presentan dificultades: “en algunos distritos donde ya están en fase 2, las escuelas quedan con guardias mínimas donde el alumno puede tener tutorías si no tiene la conectividad correspondiente”.