UN BRAGADENSE INTEGRA EL EQUIPO CIENTÍFICO QUE CREÓ EL TEST RÁPIDO DE DETECCIÓN DE COVID APROBADO POR LA ANMAT

Tal como informó BRAGADO TV tiempo atrás, un bragadense integró el equipo científico que ideó el test rápido argentino de detección de COVID-19. La novedad es que dicho dispositivo fue aprobado por la ANMAT, motivo por el que ya se encuentra aprobado su uso y comercialización. El compueblano se llama Gastón Ortiz, quien fue entrevistado por el noticiero nacional Todo Noticias (TN).

Gastón es investigador del CONICET, Doctor en Biotecnología y docente en una universidad pública. Explicó que el test tiene una efectividad muy alta y que el resultado se puede conocer en apenas 5 minutos. No obstante, aclaró: “no es de diagnóstico, pero puede ser utilizado como un síntoma confirmatorio con un resultado de PCR” –es decir, no reemplaza al hisopado-.

“Ni bien supimos que se nos venía encima la pandemia, a mediados de marzo, empezamos a pensar que tipo de solución podíamos dar y surgió este tipo de testeo. A partir de septiembre ya estábamos produciendo el lote piloto para poder enviar los registros a ANMAT”, manifestó.

El bragadense destacó que el test es “100% nacional”. “Nosotros somos un consorcio de tres empresas: Bamboo Biotech, que participó en el desarrollo; Alimentos Proteicos, que lo financió; y la cooperativa farmacéutica Farmacov, que es la encargada de producir y comercializar los test”, dijo.

Contó que “ya está a la venta”, aunque indicó que “la ANMAT hizo una aprobación para uso profesional, no para el uso doméstico”. “Debe realizarlo un bioquímico bajo ciertos protocolos”, sostuvo.

Consultado sobre cómo se utiliza, explicó: “se saca una gotita de sangre como en los test convencionales. (…) Es como el test de embarazo, si da positivo vamos a ver dos líneas coloreadas en una ventanita y si es negativo solo aparece una única línea”.