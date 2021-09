Un bragadense radicado en Suiza participó de una competencia de Red Bull

Este mediodía en BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL, Marcelo Wilhem, un bragadense radicado en el exterior desde hace más de dos décadas, se refirió a su participación en una competencia organizada por la empresa Red Bull por el “Día de las Alas” en Suiza.

“Esto es un evento que lo hace Red Bull todos los años en distintos lugares del mundo, en este caso tocó en Suiza, en el cuál yo ya me había inscripto en algunas oportunidades estando en Canarias pero no me habían elegido nunca, y Red Bull festeja el día de las alas, entonces tenías que fabricar tu avión”, detalló Wilhem.

La finalidad del evento no es sólo la de armar un avión para poder planear sobre el agua, sino también que una de las aristas para ganar el concurso se debe a la creatividad, y en el caso de la familia Wilhem decidieron representar una comida típica de Suiza llamada “Raclette”.

“Decidimos hacer un avión de 10 metros de envergadura, que son mucho, es prácticamente el tamaño de una avioneta del Aeroclub, y bueno, a comprar madera, materiales, trajimos materiales de Alemania con tal de hacer algo liviano, pero el tiempo se nos vino encima, la última semana la pedí de vacaciones en el trabajo, mi padre que está acá unos días con su madre de vacaciones nos ayudó”, agregó el bragadense, quien junto a su familia, lograron alcanzar la marca de 15 metros de vuelo clasificándose en segundo lugar.

Aprovechando la comunicación con el ciudadano suizo, Marcelo Méndez le consultó a Wilhem acerca de la decisión que tomaron con su familia de mudarse a ese país tras haber vivido 17 años en las Islas Canarias, a lo que el entrevistado respondió que “Suiza es la perfección en todo: en educación, en respeto, en limpieza, en orden, en trabajo, en salud, en lo que pidas y lo que quieras todo funciona. Con tu sueldo podés vivir perfectamente, como realmente tendríamos que vivir en todo el mundo.”