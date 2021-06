Un bragadense visita con su música a su familia aislada por Covid-19

Compartir en...

Jorge Bracco es un reconocido vecino de nuestra ciudad, empleado de la empresa Cablevisión/Fibertel y que por ser de riesgo, no está trabajando en este momento. Su historia llegó a los medios nacionales, más precisamente a la plataforma ‘TN y la Gente’, ya que a pesar de la distancia y del Covid-19, continúa acompañando a sus familiares en los momentos más difíciles.

Jorge replicó las imágenes que inundaron las redes durante los primeros meses de la cuarentena, cuando tantas personas salían a cantar o a hacer sonar su música desde sus veredas, ventanas o balcones para hacerles compañía a sus vecinos, y en su caso particular ha decidido acompañar con su acordeón a su familia, la cuál se encuentra aislada por Coronavirus.

Todas las tardes se acerca a la casa de su hija, Jorgelina, quien junto a su marido y sus dos hijos de 4 y 6 años están transitando el aislamiento domiciliario. “Mi papá vive del otro lado del pueblo que es bastante lejos. Un día me mandó un mensaje y me dijo ‘hija, voy a tomar unos matecitos a tu casa’. Me sorprendió cuando lo vimos a través del vidrio porque había venido con el instrumento y se puso a tocar”, explicó Jorgelina en ‘TN y la Gente’.