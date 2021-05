Un periodista de Alberti repasó las restricciones de la Fase 2 en su ciudad

Compartir en...

Esta mañana, Eduardo Rosa, periodista de “Diario El Salado”, dialogó con Marcelo Méndez para repasar las nuevas restricciones de la Fase 2 que comenzaron a regir a las 00 horas de este lunes en todo el partido de Alberti.

“Desde anoche a las 0 horas lo que está estableciéndose como medida es que en principio los comercios van a cerrar a las 19 horas, la circulación de la gente está restringida entre las 20 y las 6 de la mañana, los deportes colectivos se suspenden todos ya sean en ámbitos cerrados o abiertos, sólo se permite caminata, ciclismo y correr, el funcionamiento de los gimnasios está suscrito a un acuerdo que plantea la Dirección de Deportes que los gimnasios nunca se suspendieron acá pero ahora lo van a definir con la Dirección de Deportes”, explicó.

Respecto a la presencialidad en las escuelas, la misma quedará suspendida a partir del miércoles en la ciudad cabecera, Plá, Mechita y Coronel Mom, pero continuarán dictándose en Achupallas, Quintana, Palantelen, Coronel Segui, Villa María y Carrizales, y por lo pronto la medida aplicaría sólo por 5 días.

“Vemos en la calle el comportamiento de la gente que es muy ajeno a lo que se recomienda, charlas, reuniones, ayer fui a caminar al parque y me encuentro con gente que no usa barbijo, están al aire libre pero no usan barbijo y a menos de 1 metro, no comparten el mate pero están muy próximos”, comentó Rosa.