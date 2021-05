Una carta enviada a Malvinas por la Escuela de Olascoaga fue incluida en libro sobre la guerra

Compartir en...

Es de público conocimiento la historia del veterano Sergio Scarano, quien en 1982 recibió una carta por parte de los alumnos de la Escuela N°8 de Olascoaga donde le manifestaban su admiración y aliento de cara a la guerra de Malvinas que estaba protagonizando por aquellos días. Tal situación fue incluida en un libro que escribió el ex combatiente, motivo por el que esta mañana fue entrevistado por EL MEGÁFONO.

El libro se llama “Monte Longdon. Historias de la guerra”. Según contó Sergio, decidió publicarlo con la intención de “contar la verdadera historia -de la guerra de Malvinas- luego de tanta desmalvinización y de que nos dejaran de lado y humillaran”. Apuntó contra los “escritores que no estuvieron en la guerra o personas que hicieron películas que no son reales” y remarcó que no es cierto que los soldados no estuvieran preparados.

Dijo que el libro incluye la historia de las islas Malvinas desde la época de la colonia y que “no sólo tiene el relato de uno de mis compañeros, sino también el mío”. Además, resaltó que abarca el relato de un soldado inglés con la intención de conocer la otra cara del conflicto.

En lo que respecta a la carta, manifestó que se la puede leer completa en el libro y recordó lo importante que fue para él ya que le dio aliento a seguir. Habló del contexto en el que la recibió y recordó el momento en que decidió conocer la institución.

Consultado sobre lo peor de la guerra, fue enfático: “la muerte”. Mientras que de lo positivo destacó “el compañerismo, la hermandad, la unión entre nosotros, el amor a la Patria y la preparación que tuvimos”.