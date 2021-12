Una motocicleta y un camión protagonizaron un fuerte accidente de tránsito

Minutos después de las 13 horas se produjo otro accidente de tránsito que involucro a una motocicleta y un camión, en la intersección de las calles Ameghino y Alicia Moreau del Justo.

El conductor de la moto fue identificado como Joaquín Navarro, un empleado de AcerBrag quien sólo termino con raspaduras leves por la caída posterior al choque. El camión, en cambio, era manejado por un empleado de ABSA.

La moto viajaba por Ameghino y el camión hacía lo propio por A. M. del Justo. «Venia despacio, pero me confundí de mano, y como no vi que pasaba nadie seguí y no vi el camión. Le toqué la punta nada más y me caí«, le comentó Navarro a BRAGADO TV.

El motociclista tenía puesto el debido casco protector, por lo que sólo tuvo que lamentar la rotura parcial del motor de su vehículo.

Noticia en desarrollo…