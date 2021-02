UNA VECINA LANZÓ UN PETITORIO DIRIGIDO AL PRESIDENTE POR EL FEMICIDIO DE ÚRSULA

Compartir en...

El femicidio de Úrsula Bahillo sin dudas conmocionó al país entero, generando repudio y angustia no sólo entre los vecinos de Rojas si no también en varios puntos del país. La joven de 19 años fue asesinada por su ex pareja, un oficial de policía de 25 años, a puñaladas, lo que motivó el reclamo de todo el territorio nacional tras darse a conocer la cantidad de denuncias que el asesino ya tenía por hechos de violencia.

A pesar de haber recurrido a la Justicia desgraciadamente no se evitó el desenlace fatal, el cuál la misma víctima ya venía anticipando incluso a través de sus redes sociales, y eso despertó la furia y el accionar de la gente, llegando incluso a movilizar a los vecinos de Bragado.

María Adela Sorzio lanzó una petición a través del portal Change.org, en el cuál están juntando firmas exigiendo “medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas” para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género, entre otras cosas. La petición está dirigida al presidente Alberto Fernández y también al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz.

