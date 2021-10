Valentín Belamendia contó su experiencia en la maratón de Chicago

El atleta bragadense Valentín Belamendia participó de la Chicago Marathon, una de las seis Worlds Marathon Majors como la de Boston, Londres, Berlín, Nueva York y Tokio. En diálogo con Enrique Giannino para BRAGADO TV, el ciudadano local contó sus sensaciones tras la competición.

Respecto a esta experiencia que ya han vivido otros de sus colegas, mencionó: “nosotros vamos a disfrutarla, es una experiencia espectacular que varios atletas de acá de Bragado la han vivido en Londres o Nueva York”. En esta línea, añadió: “estás acompañado durante los 42 kilómetros por toda la gente que sale a alentar a las calles por más de que no tengan ningún conocido corriendo. Es algo que nunca había visto”.

“No tenía planificado viajar a Estados Unidos a correrla”, reveló el atleta, y explicó: “en 2020 tenía planificado un Congreso en ese país, para lo cual ya tenía los pasajes pero se suspendió obviamente y me lo pasaron para el año siguiente. En 2021 se volvió a suspender y tenía que usar si o si los pasajes para no perderlos”.

Belamendia reconoció que no se preparó para la carrera sino para otra competencia que tuvo lugar una semana anterior, en Córdoba. En alusión a su experiencia en el país norteamericano, indicó: “fui toda la carrera con la cabeza en alto, sin pensar en el tiempo que venía haciendo porque no me interesaba, lo único que quería hacer era llegar y si era posible en menos de 4 horas. Pude hacerlo en 3:51 horas”.