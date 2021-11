Varias infracciones por conducir hablando con el celular, aunque hay más por mal estacionamiento

La Municipalidad de Bragado dio a conocer los motivos de las actas de infracción realizadas entre el lunes 15 y el martes 23 de esta semana, en materia de tránsito. Indicó que el mayor porcentaje sigue estando vinculado al mal estacionamiento, aunque también hubo muchas por circular sin cédula verde o conducir hablando con el celular.

En total fueron 44 las actas labradas, 31 vinculadas con distintas infracciones y otras 13 que implicaron el secuestro de vehículos.

En lo que respecta al detalle de las faltas, 17 estuvieron vinculadas con personas que estacionaron en un lugar reservado, no permitido o en doble fila; 16 no tenían cédula verde; 14 hablaban con el celular mientras conducían; 11 no tenían licencia de conducir; 11 eran motociclistas sin casco; y 11 no tenían seguro.

Además, se detectaron 9 casos de falta de patente, hubo 4 por carencia total de documentación, 3 menores de edad conduciendo, 1 falta por ausencia de luces, 1 conductor que no acató la orden de detención y una moto que transitaba con escape antirreglamentario.

Además, se comunicó que hubo 29 exámenes para tramitar la licencia de conducir, de los cuales 3 fueron desaprobados.