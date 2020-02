VECINOS DE JUNÍN DENUNCIAN VENTA DE DROGAS Y PROSTITUCIÓN EN UN BARRIO

Compartir en...

El pasado martes, la policía y el Municipio de Junín derrumbaron una construcción que funcionaba como bunker en el barrio San Francisco de Asís, en calle Chile y la alcantarilla. Esta acción se llevaron a cabo luego de las denuncias de los vecinos por venta de drogas. Además, la casa se encontraba en avanzado estado de derrumbe y electrificada.

Luis Chami, director de Seguridad de la Municipalidad de dicha ciudad, indicó a La Verdad que “como municipio intervenimos porque había un informe técnico que alertaba sobre peligro de derrumbe que podía poner en riesgo la vida de terceros“.

Y continuó: “la casa estaba abandonada, la había construido alguien que había venido desde Capital Federal en lugar donde no correspondía, porque el terreno es usurpado. El lugar ya se había tornado peligroso para cualquier vecino quienes, además, se quejan de que en el barrio hay mala junta y no pueden estar tranquilos, debido a la venta de drogas y la prostitución. Cuando llegamos no había nadie, aunque si había algunas pertenencias adentro de gente de los alrededores”.

Preocupación

Fue la sociedad de fomento, a través de los vecinos, los que alertaron de la situación, y Chami manifestó que “están preocupados por lo que ocurre en ese sector de la ciudad, los vecinos están padeciendo la presencia de un par de delincuentes con antecedentes penales que se creen los dueños del barrio. Nosotros eso no vamos a permitirlo y tampoco vamos a dejar que pongan a los chicos como trofeos para evitar algunas cuestiones. En esta oportunidad, intentaron hacer esto para evitar la demolición”.

Sobre estos reclamos, reconoció que “hay otras sociedades de fomentos que están preocupadas por estos temas, la semana pasada recibimos una denuncia similar en otro barrio, sobre una casa que utiliza gente que sale de la cárcel. Esa vivienda no tiene techo y también está en peligro de derrumbe, así que estamos haciendo la evaluación correspondiente. Nosotros como Estado debemos estar presentes en estas situaciones. Debemos separar la acción delictiva con la acción de prevención del municipio, porque nosotros debemos velar por la seguridad y la paz de los habitantes de Junín”.

Volver a edificar

Luego del operativo del martes, y de la destrucción de la precaria casa, el jueves, personas que se identificaron como propietarios del predio intentaron volver a edificar levantando algunas paredes, por lo que el Gobierno Local los intimó a cesar en sus intenciones.

Viendo la negativa en acciones concretas por parte de los nombrados, recurrió a la Fiscalía Federal de Junín, cuyo titular el doctor Eduardo Varas se expidió y dispuso que inmediatamente paralizaran los trabajos bajo pena de resolver en consecuencia.

Quejas

Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, dijo que “hace muchísimo tiempo que la Federación viene recibiendo quejas de ese sector: hay denuncias de venta de drogas, denuncias de prostitución y nos decían que no se podía pasar de noche, por temor de que algo suceda. El lugar no estaba en condiciones de ser habitado”.

Legalidad

El secretario de Seguridad, Andrés Rosa, expresó que “el debate que nosotros tenemos que dar como Gobierno es de qué lado queremos estar. Nosotros vamos a defender siempre la legalidad y lo que acabamos de derribar era un búnker, no dicho por nosotros, sino por todos los vecinos. Días previos estuvimos charlando con los vecinos y hoy mismo venían ellos mismos a agradecernos por haber tomado riendas en el asunto. Obviamente que estamos para dar todas las respuestas, porque tenemos todo documentado“.

FUENTE: Redacción de La Verdad de Junín.