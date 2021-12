Verónica Tucci celebró la aprobación del Presupuesto Municipal 2022 y respondió los cuestionamientos del FdT

Este mediodía en BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL, la concejal de Juntos, Verónica Tucci, se refirió a la aprobación del Presupuesto Municipal 2022 y habló sobre los cuestionamientos planteados por el bloque de Concejales del Frente de Todos, quienes votaron en contra del mismo.

“Tenemos que valorar que todos los funcionarios de las áreas se acercaron para charlar con todos los Concejales de todos los bloques para sacarnos las dudas, las inquietudes, y también para consensuar porque algunos Concejales propusieron algunas cuestiones y se pudo establecer algunos cambios y modificaciones de último momento”, expresó.

A su vez, celebró el hecho de que todo el arco oficialista, a pesar de estar dividido, votó a favor de la aprobación del presupuesto: “realmente se pudo trabajar en equipo, no se vieron diferencias, sí diferencias de miradas entre todos los Concejales porque las tenemos, pero realmente se pudo trabajar creo que satisfactoriamente y ojalá que este sea el camino”.

Por otro lado, se refirió al planteo que realizó el Frente de Todos en base al porcentaje del presupuesto que destinaron hacia la salud pública, siendo este uno de los motivos por el cuál votaron en contra.

“En la gestión de San Pedro también había un presupuesto del 33% pero mi pregunta es, con ese presupuesto del 33% cuando llega esta gestión se encuentra con un hospital que no estaba habilitado, que no tenía agua caliente, que le faltaba extender una cañería de gas, que no tenía un generador eléctrico y que sabíamos que cuando había problemas de electricidad surgían inconvenientes, con un hospital que no tenía agua potable y eso me lo ha informado la secretaria de Salud Mónica Pussó. En su momento había tanques encerrados a cielo abierto y esa era el agua potable que tenía el hospital, en estos momentos hay tanques que están bajo tierra en una habitación de cemento como tiene y hoy el hospital no se queda sin agua”, comentó.

Finalmente, señaló que en el Presupuesto Municipal 2022 se planteó la posibilidad de crear un laboratorio de monodrogas. “En la Provincia de Buenos Aires tengo entendido que hay 5, solamente hay 3 municipales, uno es el nuestro y es algo importante que se empiecen a fabricar ciertos medicamentos”, expresó Tucci.