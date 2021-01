VIOLENTO ROBO EN BRAGADO: DELINCUENTES AMENAZARON A SUS VÍCTIMAS CON CUCHILLOS Y LOS MANIATARON CON CABLES

Compartir en...

Una situación sumamente violenta se registró en una vivienda de nuestra ciudad. Delincuentes ingresaron al lugar, robaron celulares y atacaron a sus moradores. La situación se conoció a través de una publicación en Facebook que efectuó uno de las víctimas, donde narró en detalle lo sucedido. No hizo la denuncia en la Comisaría por amenazas que recibió por parte de los ladrones, aunque la Policía inició una investigación de oficio tras enterarse de lo que había escrito.

El robo se produjo alrededor de las 22hs de ayer. Según contó la víctima, “nos ataron con violencia y nos pusieron la punta de los cuchillos en la garganta. Buscaban algo que no tenemos: plata”.

Explicó que “apenas –había- unos pesos”, pero como no les creían revisaron toda la vivienda y se terminaron llevando sus celulares.

En la publicación también manifestó que los maniataron. “Cortaron un cable de corriente, me ataron las piernas y las manos por la espalda, me ataron el cable fuerte a una muñeca y me pusieron el cable en la mano; si me movía podía electrocutarme”, indicó.

La Policía confirmó a BRAGADO TV la existencia de una investigación de oficio debido a la gravedad del caso. Contó que ya se recabaron algunos datos y que luego se proseguirá avanzando en la causa.