VOLADURAS DE TECHOS HICIERON QUE AL MENOS TRES FAMILIAS RESULTARAN AFECTADAS EN CHACABUCO

Según información difundida por los portales “Qué pensás Chacabuco” y “Diario Junín”, el temporal que azotó a nuestra región generó varios daños en la ciudad de Chacabuco, sobre todo perjudicando a tres familias debido a la voladura del techo de tres viviendas.

De acuerdo a lo informado, no llovió demasiado ya que sólo cayeron 13mm. Sin embargo hubo vientos de gran magnitud, los cuales no sólo generaron ese tipo de perjuicios en las viviendas mencionadas, sino también la caída de muchos árboles y postes. La buena noticia es que no se reportaron personas heridas.