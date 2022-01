Walter Malfatto: “el Gobierno quiere seguir sacando lonjas de un mismo cuero”

Tal como es de público conocimiento, esta mañana se está desarrollando en Armstrong (Santa Fe) el Encuentro Nacional de Productores, lo que constituye la primera protesta del campo del 2022. En ese marco, el bragadense Walter Malfatto volvió a ser entrevistado por el diario La Nación, donde expresó su disconformidad con las medidas que toma el gobierno y alentó a apoyar el reclamo.

Walter partió para Armstrong en horas de la madrugada. “Suspendí mis vacaciones pagas porque con la explosión de casos de Covid no quería contagiarme y que eso me impida estar presente mañana –en alusión a hoy-, donde todo el sector nos necesita allí”, dijo. Además, agregó: “los productores estamos peor que hace seis meses atrás. Es importante ser parte, porque yo vivo del campo y quiero que a todos los productores les vaya bien porque si al campo le va bien, toda la Argentina estará mejor”, indicó.

Sostuvo que “la idea es que la Mesa de Enlace escuche a los productores, que son los que están agobiados y sufren los problemas. Hace tiempo que veníamos pidiendo que se vayan del Consejo Agroindustrial que no nos representa en absoluto y hoy se logró que al menos tres se retiren”.

En otro tramo de la nota, expresó que la Argentina nunca podrá salir adelante de esta manera. “No queremos que nos den subsidios ni nada por el estilo, solo buscamos que nos dejen producir con condiciones libre del mercado, pero todo el tiempo son trabas y palos en la rueda”, afirmó.

“El Gobierno nos sigue poniendo el pie encima a los que producimos y sigue queriendo sacar más lonjas del mismo cuero. Siempre es contra el campo.La olla terminó de levantar presión con el cierre de las exportaciones de trigo y maíz, sumado al cepo a la carne y una brecha cambiaria insostenible”, añadió.

En cuanto a la fuerte repercusión que tuvo la designación de dirigentes de entidades del campo en el Ministerio de Agricultura, el productor dijo que es lamentable que gente que “defiende los intereses del sector se pase como si nada a la vereda de enfrente”, en referencia al ingreso al Gobierno del economista de CRA, Matías Lestani.

“Son dirigentes que tienen la confianza de los productores y se dan vuelta como una tortilla. La palabra es algo sagrado y se venden como si nada por un plato de guiso. Ya sabemos cómo son los políticos pero de ellos uno espera otra cosa”, remarcó.

Por último, según contó Malfatto, si el Gobierno no se revierte el panorama con respecto a los granos, los productores tomarán medidas, una de ellas será no entregar el cereal a las plantas y guardarse en silobolsas en sus propios campos. “Es la única manera de presionar al Gobierno para que cambie su postura intervencionista. Si bien hay gente que tiene compromisos de créditos y pagos, vamos a dejar nuestros granos en los campos, acopiaremos en silos y si se corta la cadena de pagos, que vuelvan los cheques rechazados pero esta situación no se puede aguantar más”, aseguró.