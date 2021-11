Walter Malfatto tras su colecta para la Patrulla Rural: “yo estoy reclamando para todos”

Gran repercusión ha generado a nivel local y nacional la colecta realizada por productores agropecuarios para cambiar los neumáticos de los móviles del Comando de Prevención Rural (CPR). Al respecto se refirió el impulsor de la iniciativa Walter Malfatto, quien también habló de su reclamo para que las autoridades provinciales se ocupen más de la seguridad: “yo estoy reclamando para todos, no para mí”, dijo.

Malfatto se mostró crítico debido a que las cubiertas de un móvil están muy lisas, e incluso se le ven las hilachas. “Si a esa camioneta se le revienta una rueda en la ruta, hace un desastre”, indicó. También consideró que es imposible que la policía pueda trabajar de esa manera en los caminos rurales o en los campos. “No alcanza con la buena voluntad”, agregó.

Contó que integra un grupo de WhatsApp con otros productores agropecuarios, donde planteó la propuesta de la colecta, obteniendo un rápido apoyo de sus pares. Explicó que ayer habían recaudado 150 mil pesos, motivo por el que manifestó estar contento. No obstante, aclaró: “nosotros no tendríamos que poner –dinero-, pero lo hacemos porque vemos que no llega”.

Según Malfatto, “hay que reclamar”. Dijo que la Provincia debe ocuparse más de la seguridad ya que “el Municipio aporta con gasoil y reparaciones, pero no alcanza”. También recordó que “en su momento nos llevaron un patrullero nuevo de acá de Bragado”.

Afirmó que el Estado se lleva mucho dinero en impuestos. Frente a ello, lamentó: “vuelve muy poco a Bragado”.