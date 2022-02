Walter Malfatto y otros productores solicitan la eliminación total de las retenciones al campo

Un grupo de productores de Bragado aspiran conseguir que el Estado elimine la totalidad de las retenciones al campo. Uno de ellos es Walter Malfatto, quien explicó que elaboraron un proyecto, cuyo debate planean instalar en el Congreso de la Nación.

Enfatizó que desde la actividad agropecuaria se apuesta a la producción, por lo que consideró importante no limitarla con retenciones ya que pone en riesgo la continuidad de los productores.

Consideró que la eliminación de las retenciones “no es desfinanciar al Estado porque va a estar cobrando impuestos a las ganancias”, e incluso remarcó que el dinero que obtengan los chacareros será invertido en las propias localidades, cosa que interpreta como un beneficio para las economías regionales.

Según Malfatto, no hay motivos que justifiquen las retenciones. “No tenemos rutas, tampoco caminos rurales, no hay hospitales, ni seguridad… es un Estado ausente”. Recordó la campaña que realizó para la compra de neumáticos de patrulleros del CPR, sobre lo cual contó que ninguna de las camionetas había sido aprobada en la VTV.

Consultado sobre cómo continuarán con el proyecto, dijo: “estamos hablando con diputados para que lo presenten ellos, o sino lo haremos directamente nosotros”.