Ya funciona la Escuela de Parapentismo y “Dany” Zaga dio detalles de la iniciativa

En Bragado ya funciona la Escuela de Parapentismo que tiene a Daniel Zaga como uno de sus instructores, por lo que Enrique Giannino entrevistó al deportista para EL MEGÁFONO. Durante la charla comentó cómo surgió la propuesta y cómo se desarrolla la actividad.

“Toda la vida me gustó mucho enseñar, manejar autos o motos. El tema de enseñar a volar en parapente se me hace algo que me gusta mucho”, explicó Zaga sobre su pasión en este rubro, a lo que agregó: “es muy seguro, acá en Bragado seremos 30 los que volamos y no hay accidentes grandes ni nada”.

Zaga indicó que desde muy joven se puede aprender a andar en parapente, y mencionó que hay alumnos que hasta superan los 70 años. Además, señaló que la escuela funciona en un campo que les cedieron, ubicado atrás de la conocida pista de motocross.

Brindan las clases cada sábado y domingo a partir de las 17 horas, pero esto está sujeto al clima: el viento podría dificultar la práctica. Incluso, según estimó Zaga, los interesados podrían estar volando en tan sólo dos fines de semana.