Ya se vacunó contra el COVID el 100% del personal de salud interesado

La coordinadora de la posta de vacunación del anexo Santa Rosa (ex clínica Santa Rosa), Adriana Medina, informó esta mañana que la totalidad del personal de salud ya recibió al menos una de las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Aclaró que corresponde a quienes manifestaron su deseo de vacunarse, ya que también hay un porcentaje menor de que optaron no aplicársela.

En diálogo con EL MEGÁFONO, explicó que en dicha posta se aplicaron 2600 dosis tanto en personal de salud del sistema público, como también del privado. Sostuvo que “la gran mayoría tiene las dos dosis de la Sputnik”, pero también hay un grupo que espera la segunda (fundamentalmente de la Sinopharm).

Consultada sobre los motivos por el que algunos eligen no vacunarse, indicó que “algunos están indecisos con qué tipo de vacuna se van a colocar y otros no están de acuerdo por su ideología, pero no sólo sucede con la del COVID, sino también con la antigripal y otras”.

Aconsejó que la población mantenga los recaudos ya que “si no nos cuidamos, esto va a ser peor”.