ZULMA BASUALDO ES LA PRIMER CHOFER DEL SINDICATO DE CAMIONEROS DE BRAGADO

Compartir en...

email

Finalmente el Sindicato de Camioneros de Bragado presentó a Zulma Basualdo como la primer chofer en adherirse al gremio: será una de las primeras conductoras de la región y representa una victoria de las mujeres en la lucha por la igualdad laboral.

En diálogo con «BragadoTV al mediodía», Basualdo contó sus sensaciones ante esta oportunidad y sobre cómo surgió la idea. Acompañada por Sergio Broggi, referente del sindicato, comentó: “Esto empezó desde hace tiempo. Es un sueño el cual venía planificando en mi desde hace muchos años y se dio la oportunidad”.

“Me siento más que halagada y agradecida por la oportunidad que tengo. Realmente Hugo y Pablo Moyano están en esta lucha desde hace mucho tiempo y estuvieron alzando la voz para ser escuchados sobre la igualdad de derecho y de género”, expresó la conductora de camiones.

Sobre su inicio en la labor y su amor por la tarea, explicó: “No tiene relación con la familia, es algo que me gusta, que me nace. Lo hago con mucha dedicación, pasión y amor. Ese el propósito, aprender. Y darse la oportunidad, muchas veces, de soñar”.

“Hoy por hoy me siento más que contenta y orgullosa. Que se de esta oportunidad de igualdad es muy importante, y la inclusión. Que realmente se vea como un objetivo que tenemos que aceptar todos”, sostuvo la nueva chofer, y agregó: “Espero que haya muchas chicas que se sumen, esa es la idea”.